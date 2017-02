ATENTIE, nu se pune sare in mujdeiul de usturoi! Cand o sa afli de ce, sigur nu o sa mai faci asta niciodata

usturoi

este un, ce are proprietati de antibiotic recunoscute. Mereu la indemana, usturoiul are atat de multe proprietati terapeutice si nutritive incat este consumat nu doar pe post de condiment, ci si ca tratament.Oamenii de stiinta au certificat de nenumarate ori proprietatile miraculoase de antibiotic pe care le are usturoiul. Acestea sunt date de continutul de allicin, un compus care se gaseste in usturoiul crud. Potrivit specialistilor, consumul a 4-6 catei de usturoi pe zi este un remediu sigur pentru mai multe boli.Consumati numai usturoiul de provenienta romaneasca, obtinut din samanta autohtona. De ani de zile, piata din Romania a fost invadata de usturoi adus din China, Turcia sau Vietnam.Taranii nostri stiu acest lucru si il respecta cu sfientenie. Si asta pentru ca anumite substante pe care le contine usturoiul sunt distruse de sare.In usturoi exista doua substante aliina si alinoza despartite de o membrana fina. Cand pisezi usturoiul in intentia de a face un mujdei, cunoscut pentru savoarea pe care o da mancarurilor de carne si legume, membrana de care vorbeam se sparge, cele doua substante interactioneaza si formeaza alicina. Ei bine, aceasta alicina este fenomenala! Ea protejeaza de o sumedenie de boli, si recent s-a descoperit ca si de cancer, mai ales de cancerul de plamani, boala cu o evolutie rapida si fatala. Dar pentru ca alicina sa fie binefacatoare pentru corp, nu trebuie sa pui sare in mujdeiul de usturoi, pentru ca i se distrug pe loc si ireversibil enzimele si in loc sa ne fie de ajutor, substanta formata ataca un alt grup de enzime din organismul nostru!