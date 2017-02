Politistii locali au inceput ridicarile de masini la Cluj

Politia Locala Cluj nu pierde vremea si, asa cum anuntase in urma cu ceva timp, incepand de astazi, 9 februarie, a reinceput ridicarea masinilor parcate neregulamentar la Cluj. O prima astfel de masina a fost ridicata chiar in curul acestei dimineti, pe strada Iuliu Hatieganu din centrul orasului, operatiunea fiind surprinsa de catre un utilizator al grupului de facebook Info Trafic.

De mentionat este faptul ca masura ridicarii autovehiculelor se aplica in cazuri precum: oprirea/stationarea autovehiculelor in statiile CTP, pe benzile de urgenta si cele de siguranta, in intersectii si sensuri giratorii, pe treceri de pietoni, in zone rezidentiale/pietonale, pe trotuare si piste de biciclete, in parcarile cu plata, in cazuri de blocare a punctelor gosposdaresti sau a diverselor accese auto, precum si in alte situatii, conform legislatiei in vigoare.

Cuantumul sanctiunii pentru ridicare-transport- depozitare a fost stabilit conform HCL nr. 21/2017 si este de 547 de lei. In cazul in care utilizatorul sau proprietarul se prezinta la autovehicul si nu se mai efectueaza transportul si depozitarea, sanctiunea e de 294 de lei.

Masura privind ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar s-a dispus in conformitate cu prevederile HG nr. 965/2016, privind circulatia pe drumurile publice, pentru modificarea OUG nr. 195/2002, republicata, aprobat prin HG nr. 1391/2006 si HCL nr. 21/2017.