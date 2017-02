Acest lucru este afirmat intr-un punct de vedere redactat de Directia legislatie, documentare si contencios din cadrul"Semnalam faptul ca in cazul in carerespinge prin lege OUG nr.14/2017 (ordonanta de abrogare - n.r.), OUG nr.13/2017 va fi repusa in vigoare. (...) Asadar, in cazul in care Parlamentul nu aproba OUG nr.14/2017, OUG nr.13/2017 isi va produce efectele in integralitate", se precizeaza in documentul citat. In sustinerea argumentatiei, specialistiiinvoca o prevedere din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, conform careia nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna in vigoare actul normativ initial, dar sunt exceptate "prevederile din ordonantele Guvernului care au prevazut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de catre Parlament"."Apreciem ca dispozitiile (...) nu se refera doar la situatia abrogarii (...) unui act de abrogare, ci la orice ordonante ale Guvernului care cuprind norme de abrogare. Astfel, punctul de pornire al reglementarii (...) il constituie caracterul definitiv al abrogarii unor dispozitii, teza a II-a constituind o ipoteza particulara de aplicare a prevederilor tezei I, in care este subliniat acelasi caracter definitiv al abrogarii", se mentioneaza in punctul de vedere al Directiei legislatie, documentare si contencios.Plenul CSM a luat in discutie, marti, avizarea proiectului de ordonanta de urgenta pentru abrogarea OUG 13/2017, transmis de Ministerul Justitiei.