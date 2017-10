telefon

Nu acesta este si cazul lui Josh Brown. Josh a gasit un iPhone in metrou, intr-o zi cand se intorcea acasa. L-a ridicat de pe jos si l-a dat unui angajat in prima statie, dar inainte de a face asta a primit un apel pe acel telefon.Era Michelle Hickinbottom, fiica ei era cea care pierduse telefonul. Femeia era usurata si recunoscatoare fata de Josh, i-a spus acestuia sa lase odata cu telefonul si adresa lui, pentru ca ea sa-i poata trimite drept recompensa 100 de lei (aproximativ 20 de lire sterline).Dar Josh a uimit pe toata lumea fiindca, in loc de adresa, pe bilet a scris asta: ,,Nu-ti face griji pentru bani. Poti sa faci in schimb ceva dragut pentru altcineva. :)” – Josh Brown.Michelle a fost uimita: ,,Cand am vazut biletul am fost coplesita. Va ajunge foarte departe in viata cu aceasta atitudine. Pare un baiat minunat.”Apoi, cand fapta baiatului a capatat popularitate, Josh a explicat de ce a ales sa procedeze asa, iata cuvintele lui:,,Tatal meu spune mereu ca roata se invarte si ca ce dai, aia primesti, iar daca imi pierdeam eu telefonul, as fi vrut ca cineva sa il gaseasca si sa mi-l dea inapoi. Nu cred ca am facut ceva extraordinar. Dar am fost socat cand am vazut ca era peste tot pe Facebook si Twitter”.De la Josh am putea invata cu totii cate ceva!