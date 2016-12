Cadavru descoperit la Nires

UPDATE: Conform anchetatorilor, moartea barbatului nu a fost violenta, cel mai probabil acesta murind din cauza frigului. Nu au fost gasite urme de violenta pe corpul sau. Urmeaza ca acesta sa fie identificat de oamenii legii.

Un barbat a fost gasit in cursul zilei de ieri fara suflare intr-un morman de panusi de porumb, in localitatea clujeana Nires, comuna Mica. Macabra descoperire a fost facuta de un localnic.

Un barbat din localitatea Nires s-a dus astazi sa taie lemne, iar in momentul in care s-a apropiat de un morman de panusi, aflat in imediata apropiere a locuintei sale, a avut parte de un soc. In acesta zacea, fara suflare, un barbat dezbracat, arata dej24.ro

Se pare ca decesul acestuia a survenit in urma cu mai multe ore, astfel ca medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Avand in vedere ca barbatul a fost gasit dezbracat, politistii iau in calcul orice varianta. In Nires au ajuns in scurt timp politistii criminalisti care au deschis o ancheta in acest caz. La fata locului au intervenit si medicii legisti de la Cluj, acestia urmand sa stabileasca circumstantele exacte in care a survenit decesul victimei.

Pana in acest moment nu se cunosc foarte multe detalii despre identitatea barbatului decedat, doar ca acesta are in jur de 60 de ani. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga pentru efectuarea autopsiei.