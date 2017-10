Barbat din Valea Ierii, cercetat penal pentru ca si-ar fi impuscat calul

Cercetat penal

Politistii din cadrul Serviciului de Arme, Explozivi si Substante Periculoase efectueaza cercetari fata de un barbat banuit de uciderea unui animal, prin impuscare.

La data de 4 octombrie, in jurul orei 23:30, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe raza comunei Maguri Racatau a fost gasita o cabalina decedata, existand suspiciuni ca ar fi fost impuscata.

Politistii s-au deplasat la fata locului si au stabilit ca fapta sesizata se confirma, fiind solicitati medici veterinari pentru efectuarea necropsiei in vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

In urma investigatiilor efectuate, la data de 6 octombrie, politistii au identificat un barbat, de 36 de ani, din Valea Ierii, banuit de comiterea faptei. In urma identificarii, a fost ridicata o arma de vanatoare si 2 cartuse pentru expertize, in vederea continuarii cercetarilor.

In cauza se efectueaza investigatii sub aspectul savarsirii infractiunilor de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept.

Politistii specializati pe aceasta linie vor intensifica actiunile in perioada urmatoare pentru prevenirea braconajului cinegetic.

