energizant

Un barbat de 50 de ani a fost diagnosticat de medici cu hepatita acuta dupa ce a consumat in fiecare zi cate patru sau chiar cinci doze cu bautura energizanta.Medicii au constatat ca ficatul pacientului era grav afectat. Acesta le-a explicat ca a recurs la consumul de energizante ca sa nu adoarma la serviciu.La inceput, simptomele erau de anorexie, durere abdominala, dupa care au aparut durerile de cap si starile de voma.Barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitatii de medici, a crezut ca sunt semnele unei gripe si a mers la spital abia in ultima clipa, cand pielea i s-a ingalbenit.Excesul de cofeina i-a fost fatal pacientului: „Fiecare doza de bautura energizanta contine 40 mg de niacina, adica dublu fata de cantitatea zilnica recomandata. Iar el consuma 4-5 doze zilnic”, au notat medicii.Cazul a fost prezentat de cercetatorii de la University of Florida College of Medicine, in revista medicala BMJ Case Reports.