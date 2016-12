Basescu: Dragnea sa se trezeasca din betia puterii si sa faca o noua propunere de premier!

Traian Basescu

"Dragnea si Iohannis pot gasi rapid solutia potrivita daca vorbesc intre ei.Bine asistat de consultanti israelieni, Dragnea a avut un parcurs electoral cinic, mincinos, dar perfect pentru a-si atinge obiectivul castigarii alegerilor legislative.Ramas singur jucator pe terenul politicii romanesti, teren de pe care si-a eliminat inclusiv propriul partid, i-a mai ramas doar sa faca o propunere potrivita pentru functia de prim-ministru", scrie pe FacebookLiderul PMP apreciaza ca Dragnea a desemnat "un functionar exceptional", dar care nu e potrivit pentru aceasta functie, in persoana fostului ministru al Dezvoltarii din Guvernul Ponta, Sevil Shhaideh, de confesiune musulmana."Nu mai argumentez de ce decat prin afirmatia ca aceasta desemnare va genera suspiciuni consistente si poate chiar neincrederea aliatilor fata de noi, iar explicatiile pe care, acum, le da Dragnea la televizor nu vor face nici cat o ceapa degerata in fata aliatilor", a punctat Traian Basescu.Liderul PMP continua si spune ca intelege perfect nevoia unei solutii imediate pentru formarea Guvernului, tocmai de aceea, Dragnea trebuie sa-l ajute pe Iohannis si sa faca imediat o noua propunere, de data asta viabila.Altfel, pentru a asigura stabilitatea politica, Iohannis ar putea fi obligat sa faca o desemnare nepotrivita, avertizeaza Basescu."Dragnea, fara vorbe grele, fara suparare, eu doar mi-am facut datoria de a sanctiona o greseala a puterii. Sau tu nu accepti ideea de opozitie si crezi ca esti, tu personal, singurul detinator al solutiilor corecte? Iti recomand sa te trezesti din betia puterii", a incheiat Basescu.Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, dupa consultarile cu partidele parlamentare, ca a luat la cunostinta cele doua propuneri de premier - Shhaideh de catre PSD si ALDE, respectiv Eugen Tomac din partea PMP - dar va comunica decizia sa dupa Craciun.Joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, Dragnea a comentat faptul ca Traian Basescu i-a vorbit lui Iohannis despre sotul lui Shhaideh, care a lucrat 20 de ani in Guvernul sirian.Dragnea a gasit vinovatul: Iohannis a amanat sa ia o decizie cu privire la Sevil Shhaideh dupa ce a vorbit cu Basescu.