Tiganii s au luat la bataie cu furci si topoare

O bataie generala, cu furci si topoare, a avut loc in cursul serii de ieri, in localitatea clujeana Recea Cristur. Linistea localitatii a fost tulburata din nou de doua clanuri de tigani care s-au razboit cu furci si topoare chiar in centrul satului. Conflictul a fost aplanat doar dupa interventia in forta a politistilor din Dej si a mascatilor de la Cluj-Napoca.

Totul a inceput dupa lasarea intunericului, cand in centrul localitatii Recea Cristur cativa membri ai comunitatii de tigani din localitate s-au intalnit pe strada cu „rivalii" din localitatea Darja. Cum tensiunile dintre cele doua grupuri rivale sunt mult mai vechi, ametiti bine de alcool, a fost deajuns doar o vorba urata ca totul sa se transforme intr-un razboi de strada. Inarmati cu furci si topoare, cei din Darja ar fi sarit sa ii bata pe cei din Recea Cristur, dar vestea ca are loc o rafuiala intre cele doua clanuri s-a raspandit cu repeziciune in tot satul, astfel incat si cei din Recea au primit „intariri", arata dejeanul.ro. Potrivit publicatiei citate, dupa ce si-au aplicat reciproc mai multe lovituri care cu ce a apucat, la aflarea vestii ca politia e pe drum, gastile s-au spart si batausii s-au imprastiat. Cei din Darja insa au ales sa fuga cu o caruta a celor din Recea Cristur, ceea ce a inflamat si mai tare spiritele. In urma unui apel la 112, la fata locului au fost trimise de urgenta mai multe echipaje de politie si jandarmerie din Dej dar si mascatii din cadrul Politiei Cluj. Politistii au identificat si dus la audieri sapte suspecti, urmand a se stabili implicarea fiecaruia in rafuiala. De asemenea, trei dintre cei implicati au solicitat ingrijiri medicale, fiind transportati la Spitalul Dej cu un echipaj SMURD.

Potrivit sursei citate, un numar total de 16 persoane au fost audiate, iar patru dintre ele au fost retinute pentru 24 de ore. Sursa foto/video: Dejeanul.ro