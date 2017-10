Bautura care regleaza glicemia, scade colesterolul si trigliceridele si poate fi un leac natural pentru diabet

smoothie de dovleac

Extrem de nutritiv, dovleacul este leguma care primeste atentie mai ales toamna. Culoarea galben-portocalie este o dovada a faptului ca este bogat in betacaroten si antioxidanti.contine vitamine, in special, vitaminele E si C, saruri minerale, hidrati de carbon,, iar semintele contin ulei, protide, lecitina, rezine si enzime cuDovleacul regleaza glicemia, scade colesterolul si trigliceridele si mentine inima sanatoasa. Iata cum poate fi folosit in acest scop, potrivit healthyfoood.com:1. Curata de coaja 120 de grame de dovleac crud si taie-l in bucati potrivite.2. Pune dovleacul taiat cu putina apa si mixeaza pana obtineti un amestec omogen.Aceasta bautura trebuie consumata regulat, timp de o luna, zilnic, cu 20 de minute inainte de micul dejun.Faceti analiza colesterolului, a trigliceridelor si glicemiei inainte si dupa tratament. Este o procedura sigura si nu are efecte secundare. Dovleacul contine anumiti compusi care sunt capabili sa eliminedin artere.