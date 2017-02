Beata Szydlo, premierul Poloniei, ranita intr-un accident rutier

accident 2

Accidentul a avut loc vineri in jurul orei locale 19:00 (20:00, ora Romaniei) in localitatea Oswiecim, situata in apropiere de Cracovia, in sudul Poloniei. Mai multe vehicule au intrat in coliziune, iar cel putin trei persoane au fost ranite.Potrivit postului de radio TOK FM, citat de site-ul agentiei Associated Press, Beata Szydlo, in varsta de 53 de ani, a fost ranita si se afla la spital. Conform unor surse, ranile premierului Poloniei nu sunt grave, avand doar contuzii.Politia cerceteaza circumstantele producerii accidentului rutier.Potrivit postului TVN24, in accident ar fi fost implicat si ministrul polonez al Apararii, Antoni Macierewicz. De asemenea, un deputat a fost transportat la spital. Martorii sustin ca vehiculele din coloana guvernamentala se deplasau cu viteza de 130 km/h in momentul producerii accidentului."Premierul Beata Szydlo se afla la spital pentru consultatii de rutina. Din fericire, premierul nu a suferit rani grave", a declarat vineri seara purtatorul de cuvant al Guvernului Poloniei, Rafal Bochenek.