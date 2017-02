Becali i-a umilit din nou pe Reghecampf si Meme Stoica: Am trecut peste antrenor si manager

Becali

Latifundiarul a dezvaluit ca el a fost cel care a insistat pentru achizitionarea lui Marian Pleasca, in timp ce antrenorul si managerul Stelei s-au opus."Pleasca e in regula, e jucatorul pe care eu l-am vrut. Am trecut si peste antreor si peste manager. Acum 5-6 ani eu am vrut sa dau un milion pe el, atunci cand era la echipa nationala. Acum cum sa nu il iau gratis? Am mare incredere in el.Ei (Reghecampf si Stoica - n.red.) nu il prea voiau, ca e liber de contract, ca n-a prea jucat, ca a fost accidentat. Dar eu cand vreau ceva, fac", a spus Becali la Sport.ro.Marian Pleasca a semnat un contract pe jumatate de sezon cu Steaua, intelegerea putand fi prelungita in vara pe inca doi ani.