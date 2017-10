Bianca

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

"Am facut un mic accident ieri. Ceva usor. Am luat o curba mai la dreapta, era o strada foarte stramta, era si o masina parcata acolo. Am zgariat un pic masina mea si un pic masina cealalta! A fost o zgarietura, se repara, tabla e tabla", a povestit Bianca Dragusanu astazi, in emisiunea ei de la Kanal D."Cum reactioneaza doua femei cand au genul asta de accident? Masina era a unei doamne stomatolog. Vecina cu mine. E foarte misto, ne-am imprietenit intre timp, am stat de vorba. O sa ma duc si la ea la cabinet. Cand doi barbati fac la fel, iese cu circ. Coboara, se injura, se bat, apar la stiri.Dar ce se intampla cand se "ciocnesc" un barbat si o femeie? Ce i s-a intamplat unei prietene de-ale mele: La semafor isi facea poze, a intrat in masina din fata ei. El injura, dar s-a schimbat la fata cand a vazut ca la volan era o fata. Doua saptamani a tot sunat-o sa ii ceara ba un act, ba altceva, ba au iesit la suc, iar acum sunt impreuna.Sa nu subestimam micile intamplari ale vietii, nu stim niciodata de unde sare dragostea", a mai spus prezentatoarea emisiunii "Te vreau langa mine"