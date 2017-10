Bianca Dragusanu, atac la fostii iubiti: "Aduceam mai multi bani, eu eram barbatul in casa"

bianca

a fost nevoita sa zboare la Timisoara in acest weekend, la dentist, iar in timpul zborului s-a relaxat citind o carte despre viata si relatii. Printre randuri a descoperit un citat tot mai intalnit in viata reala, din pacate."In weekend am fost la Timisoara, ca nu am niciodata timp sa ma odihnesc. Am fost la dentist. Dentistul meu este de acolo si ii sunt fidela de peste 12 ani. Am mers cu avionul, iar vecinul meu de scaun citea o carte foarte misto, am mai tras si eu cu ochiul.L-am enervat pe om si mi-a dat mie cartea. La un moment dat era un paragraf care zicea cam asa: 'Cei mai buni educatori ai femeilor sunt barbatii. Nimeni nu invata mai bine femeia sa se bazeze numai pe ea'. Pana sa am o relatie cu sotul meu, am trecut prin mai multe relatii in care ma simteam eu mai "barbata". Eu schimbam becuri in casa, eu aduceam mai multi bani. Sunt de parere ca barbatul trebuie sa fie stalpul casei", a declarat Bianca Dragusanu in editia de astazi a emisiunii.