Bihorean arestat la Cluj, fiind acuzat de racolare de minori si pornografie infantila

Arestat pentru pornografie infantila

Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Cluj-Napoca si procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj cerceteaza un barbat care este banuit de racolare in scopuri sexuale si pornografie infantile, acesta fiind arestat preventive.

La data de 24 octombrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj au depistat un barbat, de 35 de ani, din judetul Bihor, banuit de comiterea infractiunilor de racolare de minori in scopuri sexuale si pornografie infantila.

Pentru probarea activitatii infractionale, politistii au efectuat perchezitii la domiciliul barbatului, in urma carora au ridicat sisteme informatice care urmeaza a fi expertizate.

In fapt, cel in cauza este banuit ca ar fi purtat discutii, in mediul virtual, cu un minor, de 12 ani, caruia i-ar fi propus sa se intalneasca, i-ar fi facut propuneri indecente si i-ar fi solicitat sa ii trimita fotografii compromitatoare.

De asemenea, barbatul i-ar fi trimis minorului inregistrari cu caracter pornografic.

Astazi, pe numele celui in cauza a fost emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

La activitati au participat si jandarmi. Cercetarile continua, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.

