Bilete gratuile la Untold, pentru donatorii de sange. Vezi ce trebuie sa faci!

Untold

Organizatorii Untold si Neversea au anuntat ca persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile primesc un bilet gratuit la cele doua evenimente muzicale, iar cei care o fac in cadrul centrelor de transfuzii beneficiaza de reducere la bilete.

Caravane mobile vor fi amenajate in patru orase ale tarii Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara si Constanta, iar cei care vor dona acolo sange primesc un bilet gratuit la Untold sau Neversea. Astfel, caravana va fi prezenta in Cluj-Napoca, pe Bulevardul Eroilor, in zilele de 17 si 18 iunie, in Bucuresti, in Parcul Herastrau, in 24 si 25 iunie, in Timisoara, 1,2 iulie, in Iulius Mall si tot pe 1 si 2 iulie in Constanta, in Parcul Tabacarie.

Conform sursei citate, toti cei care doneaza sange la centrele de transfuzii din intreaga tara si intra in reteaua „Si Eu Donez", vor primi reducere la abonamente pentru festivalurile Untold sau Neversea. Ei trebuie sa acceseze un link, unde trebuie sa completeze formularul solicitat si sa ataseze o poza cu adeverinta de donator. Mai apoi vor primi pe adresa de mail un cod cu care vor putea achizitiona abonamentele cu reducere: la Untold, reducerea este de 150 LEI + taxe din pretul final de 550 lei + taxe al abonamentului, iar la Neversea reducerea este de 195 lei+ taxe din pretul final de 420 lei + taxe al abonamentului