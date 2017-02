Brazilia, in stare de soc! Sotia fostului presedinte Lula este in moarte cerebrala

Luiz Inacio Lula da Silva

, sotia fostului presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva se afla in stare de moarte cerebrala si familia sa a autorizat donarea organelor, a anuntat joi spitalul in care ea se afla la terapie intensiva de peste o saptamana.Conformdin Sao Paulo, examinarea realizata joi dimineata a dus la descoperirea ""."Cu acceptul familiei, procesul de donare a organelor este deja in curs", a adaugat spitalul intr-un comunicat, citat de Agepres.Fosta prima doamna a Braziliei, in varsta de 66 de ani, a fost spitalizata la 24 ianuarie, dupa ce a fost victima unui atac vascular cerebral (AVC)."Familia Lula da Silva multumeste pentru toate manifestarile de sustinere si de solidaritate din ultimele zile", a scris fostul presedinte brazilian pe Facebook, dupa ce si-a inlocuit fotografia de pe profil cu una in care apare alaturi de sotia lui.In Camera Deputatilor s-a tinut deja un minut de reculegere, iar PSDB (centru-dreapta), formatiunea care s-a confruntat in mai multe alegeri prezidentiale, a transmis condoleante prin intermediul unui comunicat.Marisa Leticia Rocco s-a casatorit cu Lula in 1974, atunci cant acesta era lider sindical. Ei au impreuna trei copii.In ultimele luni, fostul presedinte brazilian din perioada 2003-2010 si sotia sa au fost prinsi in mijlocul unui scandal de coruptie privitor la compania petroliera de stat Petrobras.Lula este urmarit in mai multe dosare in aceasta ancheta tentaculara. Sotia lui este vizata in dosarul legat de un apartament pe litoralul din Sao Paulo care ii apartine oficial grupului de constructii OAS, implicat in scandalul Petrobras, dar despre care anchetatorii au suspiciuni ca a fost oferit de catre aceasta companie fostului cuplu prezidentiale.Fostul presedinte brazilian si anturajul sau au negat mereu cu fermitate orice implicare in dosarul Petrobras. Politicianul se declara victima a unei persecutii care urmareste sa-l impiedice sa obtina un nou mandat la presedintia Braziliei in 2018.