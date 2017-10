Brigitte Sfat, marcata de violentele la care a fost supusa. A ajuns in spital din cauza batailor

Brigitte Sfat

Brigitte Sfat este casatorita cu Ilie Nastase, insa nu este atat de fericita cum si-ar dori. Cei doi locuiesc separat, chiar daca nu au divortat inca.Brigitte Sfat, marcata de bataile primite din partea fostului sot“Eu puteam azi sa nu mai fiu, mi-am vazut moartea cu ochii. Accept orice de la partenerul de viata mai putin sa fiu lovita sau sa ajung in spital din cauza violentei, ceea ce am si patit. Pe locul doi, nu accept inselatul. Incerc sa imi aleg partenerii dupa aceste criterii” a povestit Brigitte in cadrul unei emisiuni TVAcel individ a vrut sa ma distruga, sa imi distruga afacerile. In urma acelei experiente m-am si botezat, m-am pocait. Acel individ avea atatea cunostinte si relatii incat oamenilor le-a fost frica sa mai fie langa mine. (…) M-a amenintat si acum 2-3 luni si am decis sa ii fac plangere (…) Am fugit pur si simplu in picioarele goale atunci cand Dinu a fost violent si mi-am vazut moartea cu ochii”, a declarat Brigitte Sfat pentru Antena Stars.La o scurta retrospectiva, ne aducem aminte ca Brigitte era pe punctul de a nu mai ajunge in fata ofiterului de Stare Civila, intoarsa atunci de Ion Tiriac care a prevenit-o ca Ilie Nastase va fi mereu un barbat inconjurat de mai multe femei. Desi parea sa accepte relatia amicala dintre Amalia si sotul ei, in sufletul ei, Brigitte nu a trecut niciodata peste intalnirile dintre ei. In cei patru ani de casnicie, bruneta l-a amenintat de cel putin cinci ori ca va inainta actele de divort. Chiar daca amenintarile cu despartirea au venit mult mai devreme, oficial, cuvantul „divort” a aparut in vocabularul lui Brigitte in vara anului trecut, cand Ilie a aparut la bratul unei blonde, pe care sotia lui Ilie Nastase a confruntat-o fata in fata si i-a cerut sa-i spuna de cat timp se intalneste cu fostul tenismen.