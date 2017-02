Bugetul pe 2017 a fost adoptat in timp record, cu dezbateri mai mult de forma

parlament

Pentruau votat 208 voturi, in timp ce 205 voturi s-au declaratLa Parlament a fost prezent si premierul Sorin Grindeanu, care a asteptat sa plece presedintelepentru a veni in plen. Seful statului s-a adresat marti Parlamentului, insa premierul si ministrii sai nu au vrut sa fie prezenti."Multumesc Parlamentului ca a adoptat in regim de urgenta bugetul pe anul 2017. Avem nevoie de acest buget cu totii. Era nevoie sa fie poate votat mai de demult daca lucrurile s-ar fi desfasurat intr-un calendar normal, si asta era bine pentru Romania. As vrea sa transmit un mesaj de stabilitate pentru investitori si sa reconfirm determinarea Guvernului de a sprijini mediul de afaceri", a afirmat premierul Sorin Grindeanu, dupa vot.Premierul a precizat ca Executivul are in vedere trei masuri principale: "simplificarea debirocratizarii, reducerea taxelor si facilitarea accesului la finantare"."Trebuie sa realizam toate investitiile pe care ni le-am propus in 2017 in infrastructura si sa indeplinim toate masurile din programul de guvernare. Este un buget concentrat atat pe politici sociale, cat si pe politici de dezvolatare.Ne incadram intr-un deficit de 3%. Am alocat 2% din PIB pentru Armata si asta s-a intamplat pentru prima data in bugetul din anul acesta. Ultimul lucru pe care vreau sa il mentionez, apropo de investitii: pentru anul 2017 pentru investitii sunt zece miliarde de lei in plus fata de 2016", a spus Sorin Grindeanu in aplauzele colegilor de partid.