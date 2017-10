Bunica lui Calin Geambasu il acuza pe solist: „Turna apa fierbinte pe mine”

calin geambasu

Luni seara, 23 octombrie, la emisiunea „WOWbiz", de la Kanal D, parintii si bunica luiau facut dezvaluiri despre comportamentul violent al solistului, despre cum isi tortura bunica, turnand apa fierbinte pe ea: „Aici incalzea apa cu fierbatorul si turna apa fierbinte pe mine", spune batrana.Tot in inregistrare, bunica solistului a vorbit despre firea razbunatoare a lui Calin Geambasi care s-a manifestat inca de mic: „Pe mine, daca ma bate...ma bate. I-am spus ca nu-i frumos ce a facut. Era vorba de ce i-a facut Petrica de cand exista el. El sustine ca a fost crescut rau, ca l-ai pus pe WC, dar dupa parerea mea, n-a fost crescut rau. Ca m-a oparit, ca m-a inchis in balcon, da, imi amintesc. Asa a fost", a marturisit batrana.La randul sau, invitat in platoul „WOWbiz", Calin Geambasu a recunoscut ca a facut unele fapte de acest gen: „Da, am facut nazbatii de genul. O data, am inchis-o pe balcon, din razbunare, pentru ca nu ma lasa afara. I-am mai facut una. Fatase catelusa noastra, dar un pui s-a nascut mort. L-am prins de frigider si i-am pus bilet: «Mi-e frig, scoateti-ma de aici!»".