Dorin Marginean, fostul director de la Piscicola Sa, a obtinut un cadou consistent din partea judecatorilor in prag de Craciun, si anume rejudecarea cauzei in care fusese condamnat pentru un concurs de infractiuni. Practic, magistratii Curtii de Apel Cluj au admis calea de atac a acestuia impotriva hotararii Judecatoriei Cluj, care condamna la inchisoare cu suspendare si plata unor daune de ordinul sutelor de mii de lei catre Piscicola, dispunand desfiintarea in intregime a cauzei si rejudecarea acesteia de catre aceasi instanta.

Dorin Marginean fusese condamnat in prima instanta la trei ani de incisoare pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasain forma continuata, 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals material in inscrisuri sub semnatura privata, 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals material in inscrisuri sub semnatura privata si 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Dupa contopirea pedepselor dupa regulile aplicabile concursului de infractiuni, instanta a dispus condamnatrea lui Dorin Margiean la pedeapsa cea mai grea, adica de trei ani de inchisoare, dispunand suspendarea execitarii acesteia pe un termen de incercare de sase ani.

De asemenea, magistratii Judecatoriei Cluj admiteau, in parte, si actiunea civila inaintata de catre Piscicola Sa, dispunand obligarea incupatului la plata sumei de 395595 lei cu titlu de despagubiri civile, respingand ca neintemeiate restl pretentiior.

Fostul director de la Piscicola fusese trimis in judecata, a urmare a unor plangeri penale formulate de catre actionarii Piscicola SA, sub acuzatia de gestiune frauduloasa in forma continuata, in sarcina sa fiind imputate fapte de insusire si traficare a bunurilor societatiii si instigare la fals material în înscrisuri sub semnatură. Dupa ce Judecatoria Cluj s-a pronuntat pe fond, Curtea de Apel Cluj a desfiinta sentinta sub aspectul gresitei aplicari a legii penale mai favorabile si dispunea condamnarea acestuia, in urma contopirii pedepselor pentru infractiunile concurente, la pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare. Impotriva hotararii definitive, Dorin Marginean inaintase o contestatie in anulare, care insa a fost respinsa, afaceristul ramanand cu condamnarea.

Dorin Marginean declara in cursul procesului, in exclusivitate pentru Buna Ziua Cluj, ca va face o plangere penala pe numele sotilor Ioan si Fira Catana, acuzandu-i, printre altele, de gestiune frauduloasa si delapidare. Acesta mai afirma ca in dosarele Piscicola SA ar fi implicat si un judecator clujean, poreclit "Contra Cost", insa al carui nume nu dorea sa il dezvaluie. Toate acuzatiile afaceristului au ramas insa fara nicio finalitate, nimic din cele spuse de Marginean neadeverindu-se.