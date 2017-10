caine

Cu cat a imbatranit mai mult, cu atat mai scurte au devenit aventurile sale. Astazi are aproape 12 ani si mai mult sta pe acasa. Insa, recent, ceva i-a ingrijorat pe stapanii lui Louie: cainele a disparut. Marolyn Diver este fiica stapanei cainelui si venise la parinti in vizita in ziua in care animalul a disparut: ,,Mama era putin cam nervoasa fiindca crezuse ca nu mai pleca singur la plimbare. Se temea ca uitase unde ii era casa”, a declarat tanara.Dar in curand familia si-a dat seama ca aceasta nu era una dintre plimbarile obisnuite ale cainelui. In acea seara, Louie s-a intors in cele din urma. Familia a rasuflat usurata, dar apoi au observat ca cineva atasase de gatul lui un bilet. Prima data s-au ingrijorat, oare cainele suparase pe cineva? Louie se prabusise pe jos, era evident epuizat. Avusese o zi lunga. Familiei ii era teama ca cineva il ranise, dar dupa ce au citit biletul, au fost uimiti!Pe bilet scria: ,,Louie este eroul zilei. M-a condus la Maddy care era blocata sub o gramada de crengi. Multumesc si noroc! Rob”Rob era un fermier care locuia prin apropiere, familia stia ca el are un caine, pe nume Maddy, cu care Louie era bun prieten, cei doi se jucau mereu impreuna. Se pare ca Maddy disparuse de acasa de o zi intreaga, iar Rob nu o gasea. Rob plecase o vreme de acasa cu treaba, dar cand s-a intors, Louie il astepta si a insistat ca Rob sa il urmeze.Rob l-a urmat pe patruped care l-a condus la o gramada de crengi sub care era blocat Maddy. Apoi, Louie l-a ajutat pe Rob sa il scoata pe caine de acolo, sapand, de aceea era Louie atat de obosit. Indata ce Maddy a fost liber, cei doi au alergat la un lac din apropiere si s-au racorit.Atunci Rob i-a atasat biletul la gat cainelui, pentru a-i anunta pe stapanii sai ce fapta uriasa facuse odrasla lor. Stapanii au fost tare mandri de fapta lui, dar erau ingrijorati ca efortul fusese prea mult anii sai.Din fericire cainele a supravietuit noptii, dar era inca epuizat. De indata ce a vazut-o pe Maddy, insa, totul s-a schimbat, a devenit mult mai fericit si mai relaxat. Fara el Maddy ar fi murit pentru ca nimeni nu stia unde era.Aceasta poveste frumoasa ne arata cat de valoroase sunt animalele de companie, si ce suflete si gesturi frumoase si umane se pot ascunde in spatele lor!