CALENDAR ORTODOX 2017: Azi se da de pomana pentru morti si nu se munceste pana la pranz

sarbatoare

Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie, patriarhul ConstantinopoluluiSf. pf. Eliseu; Sf. aep. MetodieSs. Valeriu si Rufin, m.; Elizeu, profetSfantul Proroc Elisei, pomenit in calendarul crestin ortodox la 14 iunie, a fost urmasul Sfantului Proroc Ilie. Era fiul lui Safat din cetatea Abel-Mehola.Dupa ce Elisei a ajuns la varsta desavarsit, isi petrecea viata sa in curatie, pentru a fi mai placut lui Dumnezeu. A fost chemat la prorocie in timp ce isi ara pamantul cu douasprezece perechi de boi, iar Sfantul Proroc Ilie era la Horeb, vorbind cu Dumnezeu. Atunci a primit Ilie porunca de a-l face proroc in locul sau pe Elisei.Sfantul Ilie, venind, a gasit pe Elisei arand, si, punand cojocul sau pe dansul, i-a spus voia Domnului, adica sa fie proroc in locul sau. Deci, i-a poruncit sa mearga dupa dansul. Si Elisei, lasand indata toate, a urmat cu osardie Sfantului Ilie, prorocul lui Dumnezeu.Sfantul Elisei l-a insotit pe Sfantul Ilie la Iordan cand acesta a fost ridicat la cer intr-un car de foc. Inainte de ridicarea la cer a Sfantului Ilie, Sfantul Elisei i-a cerut ca "Duhul care este in tine sa fie indoit in mine" (4 Reg. 2, 9).Luand cojocul Sfantului Ilie, cazuta in urma carului de foc, Sfantul Proroc Elisei mosteneste si puterea acestuia, lucru dovedit de multele si marile minuni pe care le-a facut. Asemenea Prorocului Ilie, Prorocul Elisei a incercat sa intoarca poporul catre adevaratul Dumnezeu si a luptat impotriva idolatriei pe care evreii au adoptat-o de la popoarele vecine. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor")In traditia populara, pe 14 iunie, e Aliseul graului. Asa i se spune in folclor zilei Sfantului Proroc Elisei. El are grija de lanurile de grau si de sporul lor. De aceea, e bine ca in aceasta zi sa se dea de pomana pentru morti si sa nu se lucreze decat pana la amiaza. Altminteri, grindina va distruge recoltele, ielele isi vor face mendrele, bobul de grau va fi sec, va face taciune, se vor mana viile si se vor imbolnavi vitele. Nu ai voie sa muncesti, ca sa nu ai parte de furtuni, de grindina si de trasnete, ca sa ai parte de recolte bogate de grau. Sfantul Elisei tine si bolile, pagubele si toate relele de cei care il respecta cum se cuvine. Se mai spune ca cine tine aceasta zi nu va fi muscat de sarpe, nu va orbi si va avea copii sanatosi.