Calin Geambasu, la terapie cu dr. Cristian Andrei! Ce verdict a primit din partea psihologului!

a analizat comportamentul artistului si a incercat sa afle motivul pentru care si-a batut mama, iar mai apoi a cerut-o de sotie.”L-au prezentat ca pe un material halucinant. Te astepti sa vezi oameni desfigurati, insa atunci cand te uiti la material o vezi doar pe bunica mea care raspunde la niste intrebari. Unde sunt urmele de sange? Unde sunt baltile de sange? Materialul a fost filmat la doua ore, ar fi trebuit sa se vada. A fost un contact fizic, pe fondul unor tensiuni cumulate de-a lungul timpului. Daca am dat un pumn in ceva inseamna ca sunt un demon? Zile intregi am tacut. Am stat singur in fata unui linsaj organizat de familia mea. Puteam sa vin si eu cu prieteni, iar ei au venit cu toti, cu schelete din anii 2000. Acest linsaj nu are rolul de a ma distruge. Vor sa-mi puna pumnul in gat sa nu mai vorbesc, sa nu mai dau lucruri din casa. In familia tatalui meu s-a intamplat un tsunami. Am facut aceste marturisiri ca sa le remediez. Cat inca mai e timp. Cand am pus albumul de 242 de poze a fost ultima sansa ca sa remediez relatia. Am zis ca ma disociez de energiile astea, pentru ca nu-mi fac bine. Am vorbit cu tatal meu dupa ce m-am despartit de sotia mea de ce nu pot vorbi cu sotia lui. De abia astazi, mi-a plans la telefon, am vorbit. I-am spus ca am vorbit lucrurile astea in 2014, apoi in 2016 si nimic nu s-a schimbat. Toate se vor rezolva cand tatal meu va renunta la dogmele antice. Eu nu concep ca un parinte sa-si ceara scuze copilului lui. I-am aratat multe materiale ca sa inteleaga de ce trebuie sa ceara scuze, insa el sustine ca nu concepe asa ceva.”, a spus Calin Geambasu.Ulterior, el a mers alaturi de dr. Cristian Andrei, care a incercat sa-i inteleaga comportamentul.”Nu pun diagnostice, nu sunt judecator, nu judec, nu pun etichete. Amandoi stim ca sunt copii la ora actuala care patesc la fel ca dvs.”, a incercat dr. Cristian Andrei.”Da, intr-adevar, dar nu sunt parinti ca ai mei. Eu am considerat ca tatal meu are un bagaj emotional urias. Eu nu am fost batut mereu. Eu am fost batut periodic. Eu am un copil care face performanta fara sa fi fost batut. I-am prezentat tot felul de meserii pe parcursul unei meserii, ce inseamna meseria respectiva, iar apoi i-am prezentat ce fac eu. Si a ales sa faca tot asta.”, a mai spus Calin.”Avem un fel de dinastie in muzica, observ.”, i-a spus medicul: ”I-am spus, baietel, daca iti place muzica, daca iti place atmosfera, fa asta. I-am aratat o multime de meserii. I-am aratat ce inseamna sa fii vanzator, ce inseamna sa fii prezentator TV. Se intampla la 4-5 ani. I-am spus ce inseamna un tamplar, i-am spus ca te poti juli. Apoi i-am aratat cu ce pot sa-l ajut eu. Ce pot sa-i arat eu. I-am luat niste tobe electronice identice cu cele de la studio. I-am pus un TV cu 80 de clipuri filmate de mine si statea 3-4 ore pe zi si era joaca lui.”, a mai spus el.Cum il iubiti pe fiul dvs.? ”Nu neaparat ca nu-l bat, dar si prin faptul ca sunt preocupat de el, pentru ca el sa inteleaga totul. Sa inteleaga ca daca face ceva, se intampla asta.”, a mai spus Calin.”Tara asta este o tara bolnava si asta e singura concluzie. Eu nu pun diagnostic aici. Exista comunitati intregi care sunt bolnave. Si oameni normali, ca el, care incearca sa se adapteze la situatii bolanve, ajung ca el. Sa incerce sa se adapteze. Vreau sa mai vorbim despre aceste cazuri. In tara asta sunt femei care incearca sa fie barbati, barbati care devin femei. E o tara bolnava si trebuie sa vorbim despre asta.”, a spus doctorul Cristian Andrei.