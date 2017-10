bani

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Desi a te culca pe un pat de bani nu este o crima, toate teancurile de bancnote pe care le ascunsese in patul lui proveneau de la oameni pe care ii pacalise, milioane de persoane inselate. Biroul avocatului lui a facut publica o imagine a patului special al acestui om luni, dupa ce el fusese arestat.Rocha se pare ca fusese implicat intr-o schema piramidala prin TelexFree, o companie cu sediul in America care pretindea ca ofera servicii de telefonie prin internet. Fondatorul companiei, Carlos Wanzeler, a fugit in Brazilia in aprilie 2014, si nimeni nu l-a gasit nici pana azi. Un alt co-fondator a pledat vinovat.Desi autoritatile au reusit sa recupereze 17 milioane de dolari, prin schema lor piramidala acesti oameni au reusit sa insele oamenii si sa creeze un prejudiciu de 1 bilion de dolari, totul in perioada ianuarie 2012-martie 2014.