Cand se trece la ora de iarna. Vom dormi mai mult cu o ora. Cum ne va afecta viata

ora de iarna1

dese schimba in fiecare an, in ultima noapte despredin luna. In anul 2017, trecerea la ora de iarna va avea loc in 28 octombrie.Trecerea la ora de iarna 2017 se face in noaptea dintre 28 octombrie si 29 octombrie 2017 (sambata spre duminca),facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2017 devine ora 3:00.Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 29 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de ore.ORA DE IARNA 2017.prin care se schimba ora, primavara si, este folosit in peste 100 de tari din lumea intreaga. Romania a aderat la ora de vara in 1932.ORA DE IARNA 2017. Cand se schimba ora: Pentru urmatorii ani, trecerea la ora de vara si la ora de iarna se va face la urmatoarele date:2018 - 25 martie - 28 octombrie2019 - 31 martie - 27 octombrie2020 - 29 martie - 25 octombrie