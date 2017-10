Care e starea lui Mihai Constantinescu dupa operatia pe cord de 8 ore

Mihai Constantinescu

In urma cu cateva zile, celebrul cantareta fostde, la o clinica privata din Capitala. Interventia chirurgicala a durat opt ore.„A fost oprogramata chiar din primavara. Mihai este bine. Atat va pot spune, ca este bine. Eu cred ca a fost ceva mai complicat, nu de rutina. Va transmite salutari.Nu stiu cand o sa iasa din spital, cred ca saptamana asta va sta acolo. Nu am vorbit cu doctorul", a declarat Simona Secrier, partenera de viata a lui Mihai Constantinescu la un post TV.La 71 de ani ai sai, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta la spital si a suferit o operatie care a durat opt ore. In 2008, Mihai Constantinescu a mai suferit o operatie majora la inima, de catre o echipa de medici a Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures.