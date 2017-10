Carmen Serban, amintiri dureroase: "Din pacate, el nu mai este printre noi"

carmenserban2

este mereu cu zambetul pe buze, dar a trecut prin clipe foarte grele in decursul vietii.Carmen Serban si-a prezentat hainele la TV, iar in dulap a gasit o rochie cu initialele fostului ei iubit care s-a stins din viata."Aici sunt initialelele fostului meu iubit. Sunt cusute manual. Sunt aici pe rochita asta pe care o facusem eu de dragul lui. Din pacate, el nu mai este printre noi. (...) Eu am un dulap facut pe comanda, se roteste, este special pentru mine. Am haine si de 14-15 ani, le spal regulat chiar daca nu le port. Le spal cu mana. Am daruit anul trecut in toamna 78 de kilograme de haine, am mai dat o data multi saci cu haine", a spus Carmen Serban.