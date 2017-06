Ce i s-a intamplat Gabrielei Cristea astazi: "E marti 13. Primul ceas rau..."

Gabriela Cristea

a vorbit despre ziua de marti 13. Vedeta le-a impartasitce i s-a intamplat ieri."Ieri a fost marti 13. M-am trezit de dimineata, as mai fi vrut sa dorm, primul ceas rau. M-am dus la baie si nu mai era sapun, al doilea ceas rau. Glori n-a vrut sa manance, al treilea ceas rau. Am banuit-o ca ar putea fi embarassada ()", a declarat Gabriela Cristea in cadrul emisiunii "Te vreau langa mine".Mai mult, vedeta a marturisit ce comentariu i-a lasat la poza medicul ei ginecolog: "De dimineata m-a luat inima. Astazi gasesc un mare comentariu de la medicul meu ginecolog la poza cu prajitura impartita in trei: "Sper ca tati ia cele doua portii".