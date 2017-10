Ce nume au fost propuse in sedinta PSD ca inlocuitori pentru Shhaideh, Plumb si Cuc

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Trei nume au fost propuse in sedinta Comitetului Executiv al PSD pentru a intra in Guvernul Tudose, in urma remanierii:la Ministerul Dezvoltarii Regionale,la Fonduri Europene sila Transporturi.Gabriel Vlase, propus pentru Transporturi, a aparut in dosarul retrocedarilor, in care Hrebenciuc este trimis in judecata, dar acesta a negat orice legatura. Presa a mentionat numele sau si in alte scandaluri cu retrocedari inca de cand detinea functia de subprefect de Bacau (2001 - 2004). Gabriel Vlase a fost presedintele comisiei de Control SIE si a urmat cursuri la Agentia Nationala de Informatii a SRI.Ion Marcel Ciolacu, vicepremier in Guvernul Tudose 1, este unul din oamenii de maxima incredere a lui Liviu Dragnea, din cercul de apropiati cu acces la decizia politica.Dovada relatiei stranse cu liderul PSD este participarea la celebra partida de pescuit cu fostul premier Sorin Grindeanu. Dragnea l-a promovat politic, astfel ca din februarie 2017 este liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputatilor.