Ce scrie presa internationala despre Sorin Grindeanu, a doua nominalizare PSD pentru functia de premier

Sorin Grindeanu 1

, partidul care a castigatdin urma cu doua saptamani, a propus un politician veteran de stanga pentru functia de premier, scrie Reuters.Agentia internationala de stiri afirma ca Sorin Grindeanu va obtine, probabil, cu usurinta, aprobarea presedintelui. Grindeanu “este o propunere greu de refuzat”, a declarat profesorul de stiinte politice de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Sergiu Miscoiu, citat de Reuters.„Este un stalp regional al PSD, fost vicepremier, fost ministru, tanar. Indeplineste criteriile”, a adaugat el.“Victoria clara a PSD in alegeri a alimentat incertitudinea privind capacitatea Romaniei de a-si mentine deficitul bugetar sub plafonul de 3% din Produsul Intern Brut, deoarece programul sau de guvernare include planuri ambitioase de cheltuieli”, avertizeaza agentia internationala.Si AFP anunta ca PSD a ales un nou premier miercuri, “calea linistii”, evitand o criza.Jurnalistii francezi amintesc ca seful statului a refuzat marti, fara sa ofere motiv, nominalizarea lui Sevil Shhaideh in functia de premier, ceea ce i-a “infuriat” pe social-democrati.