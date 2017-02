Ce se intampla in corpul tau daca bei suc de lamaie cu bicarbonat de sodiu pe stomacul gol!

lamaie cu bicarbonat

Amesteca jumatate de lingurinta de bicarbonat de sodiu in 250 de ml. de apa, impreuna cu zeama de la o jumatate de lamaie. De notat ca efectul lamailor organice este de zeci de ori mai puternic.Lamaia are efecte anti-cancerigene puternice asupra organismului, acestea fiind deja dovedite cu ajutorul numeroaselor cercetari stiintifice. In plus, are un efect de vindecare foarte puternic asupra chisturilor si asupra tumorilor.Acest fruct a fost testat pe toate tipurile de cancer, iar cercetatorii au ajuns la concluzia ca lamaia are capacitatea de a vindeca aceasta afectiune grava. Iar daca se adauga bicarbonat de sodiu, efectul va fi mult mai mare, deoarece valoarea ph-ului din organism va fi echilibrata.De asemenea, lamaia are un foarte puternic efect anti-microbian, putand trata cu succes o gama larga de afectiuni fungice si bacteriene. Lamaile sunt foarte eficiente in tratamentul viermilor si parazitiilor intestinali. Nu in ultimul rand trebuie precizat ca acestea au un efect antidepresiv foarte puternic, regleaza tensiunea arteriala, lupta impotriva stresului si calmeaza sistemul nervos.