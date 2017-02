Masina abandonata pe podul de pe Horea

Misterul masinii abandonate pe podul de pe Horea a fost elucidat. De mai bine de trei saptamani deja, o masina cu numere de Maramures, grav avariata in urma unui accident rutier, sta abandonata pe podul de peste Somes care face legatura intre centrul orasului si bulevardul Horea. In conditiile in care, la Cluj, vor reincepe ridicarile de masini peste putine zile, multi dintre clujenii care trec zilnic prin zona podului Horea se intreaba care este motivul pentru care autoritatile nu iau masuri in sensiul sa ridice masina respectiva de pe domeniul public.

Pentru a afla un raspuns la aceste intrebari, i-am contactat pe cei de la RADP Cluj, serviciul ridicari auto, responsabili cu rezolvarea unor asemenea situatii. Potrivit acestora, situatia este cunoscuta insa acestia nu pot actiona pana nu primesc o cerere de la Politia Locala. "Nu se atinge nimeni de masina fara un proces de verificare din partea Politiei Locale", ne-au declarat reprezentantii RADP Cluj, Serviciul Ridicari Auto.

Reprezenantii Politiei Locale, de cealalata parte, afirma ca sunt si ei la curent cu situatia masinii abandonate de pe pod, insa sustin ca nu o ridica din loc in semn de bunavointa fata de proprietarul acesteia, care se afla internat in spital in urma accidentului auto care a dus la distrugerea masinii. "Proprietarul este din Baia Mare si momentan se afla in spital in urma unui accident auto. Am vorbit cu mama acestuia si cu apartinatorii si asteptam ca acesta sa fie externat pentru a putea ridica masina. Nu o putem duce oriunde pentru ca omul este suficient de batut de soarta", ne-au declarat reprezentantii Politiei Locale Cluj.