Cezara Dafinescu, la un pas de moarte din cauza unei operatii gresite

Cezara Dafinescu

Chinuri fara sfarsit!, una dintre cele mai indragitedin, a ajuns din nou pe masa de operatie. Artista a suferit o noua, pentru a scapa desi deSaptamana trecuta, miercuri (1 februarie), Cezara Dafinescu (68 de ani) s-a operat din nou, pentru ca, din cauza interventiei anterioare, cea din anul 2015, efectuata la, a ramas cu mari probleme la picioare. Nu se mai putea deplasa decat cu niste carje sau cu un baston si tot asa se prezenta si pe scena, atunci cand juca la teatru, dar si la evenimentele la care era invitata sa participe.De aceasta data, actrita a fost operata la Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor, la, iar interventia a durat 8 ore. "Medicii au ramas uimiti si, i-ar fi zis actritei ca proteza anterioara a fost montata gresit, practic se sprijinea pe o vena si putea oricand sa-i perforeze burta. Din cauza surubului, Cezara Dafinescu a facut o infectie, care putea sa dea in septicemie", au povestit, pentru Click!,. Insa, calvarul nu s-a incheiat aici pentru indragita artista, care trebuie sa ramana in spital, sub observatia medicilor, aproape trei saptamani. "Din cauza acestei infectii, Cezara Dafinescu trebuie sa ia antibiotic foarte puternic, dar si vitaminele pentru imunitate recomandate de terapeutul vertebrolog Sandu Brindusa, cel care, prin energochiropractica, i-a atenuat considerabil din dureri", ne-au mai spus sursele noastre."Cezara este acum bine, nu a facut febra. Cand s-a operat, in 2015, i-au pus prost suruburile, de la proteza si acestea i-au mancat din os, de aceea avea un picior mai scurt. Acum nu poate sa puna piciorul jos, trebuie sa se deplaseze doar cu cadrul sau cu carjele. E si fata ei cu ea aici, ne rugam pentru ea sa se faca bine mai repede", ne-a spusIn anul 2015, Cezara a fost diagnosticata cu hernie de disc L5-S1 Coxartroza bilaterala si a fost operata la Spitalul Municipal din Capitala. Medicii i-au montat atunci o proteza la sold, dar nu a scapat de dureri si a ramas dependenta de baston. "2016 a fost spectaculos pentru mine, insa din punctul de vedere al sanatatii, se pare ca cei din zodiac, Leu nu au avut noroc anul acesta. Am urcat pe scena sprijinita de baston, am avut dureri, m-am miscat greu", ne spunea Cezara Dafinescu la inceputul anului. Elena Merisoreanu si Adriana Antoni au vizitat-o recent pe actrita, la spital. "Era vesela, cocheta, arata bine. Ea intotdeauna a fost frumoasa. Am fost vineri pe la ea si i-am dus niste fructe. Acum doi ani, dupa operatie, a facut o infectie de care a scapat, pentru ca au tinut-o pe atibiotice. Tot atunci, la operatie, medicii nu i-au strans bine surubul si acesta i-a afectat osul. Acum, doctorii de la Spitalul Foisor i-au pus o tija, insa mai are de stat in spital", ne-a povestit, ieri, Elena Merisoreanu.Pana la aceasta noua operatie, artista s-a putut misca datorita unei tehnici noi a unui terapeut vertebrolog specializat in Elvetia, Sandu Brindusa. Se numeste energochiropractica, sau "operatia" durerilor de spate fara bisturiu, iar o singura sedinta costa 150 de lei. "Energochiropractica este o procedura proprie, nevatamatoare, care foloseste mai multe tehnici in acelasi timp: presopunctura, acupunctura, reflexoterapie, masaj si sin-energoterapie", ne-a marturisit Sandu Brindusa. Nu doar Cezara Dafinescu a apelat la tehnica terapeutului, ci si solista de muzica populara Elena Merisoreanu, cantareata de muzica de petrecere Adriana Antoni si Gabriel Cotabita.La varsta de 68 de ani, Cezara Dafinescu a ramas una dintre cele mai frumoase si mai talentate actrite din Epoca de Aur. Profesional vorbind, artista a marcat succes dupa succes, caci numai anul trecut si-a adaugat in palmares cateva trofee: a sarbatorit 40 de ani de activitate pe scena Teatrului National, a fost numita "Cetatean de onoare" in doua orase, Busteni si Galati, si a marcat un turneu prin tara cu piesa "Jumatatea mea, barbatul".