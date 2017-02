CFR Cluj si Steaua, egal dupa un meci plin de evenimente

Cfr Steaua

Golurile au fost marcate de Deac si Alibec, ultimul din penalti, amandoi marcatorii acestor goluri fiind eliminati la un moment dat de pe teren.Prima repriza a fost una plina de incidente si de evenimente in partida de la Cluj, disputata pe o ceata densa si in fata a peste 10.000 de fani extrem de entuziasti. Steaua a inceput mai bine, mai agresiva, mai incisiva si a punctat pe merit in minutul 15, dupa un gol din penalti reusit de Alibec, aflat la primul gol pentru gruparea ros-albastra.O grupare care a continuat sa domine partida, dar situatia s-a contrabalansat rapid dupa prima jumatate de ora, cand CFR a primit un penalti discutabil dupa o contra a lui Achim la Do Nascimento, in plin careu.A batut acelasi mijlocas portughez, dar Nita a avut mare inspiratie, a plecat in stanga sa si a respins in corner sutul.Primul mitan s-a terminat insa cu marti proteste, dupa ce Alibec a fost eliminat de centralul Cojocaru, dupa ce a simulat la o faza din afara careului si a fost eliminat pentru cumul de cartonase, in protestele intregii echipe steliste si a bancii tehnice.Dupa pauza, CFR a fost mai buna si mai prezenta in careul stelist, reusind sa si marcheze rapid, prin Deac, in minutul 58, care a profitat de o balbaiala a Stelei in plin careu, dupa o pasa buna a lui Camora.Spre final de partida si marcatorul lui CFR a fost eliminat, tot pentru cumul de cartonase, primul fiind luat pentru o simulare si al doilea pentru proteste, cam la fel cum s-a intamplat si cu Alibec.S-a terminat 1-1 un meci plin de evenimente, dar cu o parte secunda mult mai slaba ca prima, in care lipsa lui Alibec de pe teren la Steaua s-a dovedit decisiva.In clasament, Steaua este acum la 4 puncte in spatele Viitorului si va juca in runda viitoare acasa cu FC Voluntari.