Corina Danila, in sanii goi pe Facebook. Actrita a fost cuprinsa de nostalgie si a postat o poza de la inceputul anilor 2000, care o infatisa la bustul gol, tinand in brate niste piersici care-i acopereau pieptul. „Am stat un an de zile impreuna in acelasi camin studentesc si n-am apucat si eu sa te vad atat de dezbracata ca-n poza asta. Ghinion de nesansa, ce mai”, a scris un amic al Corinei in dreptul imaginii.Corina Danila, in sanii goi pe contul de socializare. Prietenii virtuali au fost impresionati de imagineUnul dintre admiratorii Corinei Danila a facut glume nereusite: „Ce priveliste!!! Ce „piersici”, interesante au fost! Oare dupa, „MERELE” parguite/coapte, cum or fi fost??!!! Acum am vazut, „PERELE” sunt mari, FRUMOASE si par „apetisante”! Uau!”. In cariera de actrita s-a remarcat prin rolurile din serialul TV Numai iubirea, o telenovela produsa pentru Acasa TV de MediaPro Pictures, in care a interpretat-o pe Ana Dogaru, personajul principal feminin si, respectiv, productia Pixar/Disney Masini,si Masini 2 in care a dublat personajul principal feminin, Sally Carrera.Fidela pasiunii sale pentru actorie, Corina a fost protagonista mai multor roluri de teatru si film, printre care: Vasilisa (in „Azilul de noapte”, de Maxim Gorki, in 1994), Mita, (in „D’ale carnavalului”, de I.L.Caragiale, in 2002), rolul principal feminin Ileana (in filmul „Crucea de piatra”, regizor Andrei Blaier, in 1993), Christine (in filmul „Somnul insulei”, in 1994). Corina i-a dat viata, imprumutandu-si vocea, lui Sally Carerra, in filmul de animatie Disney – „Masini” (1 si 2).