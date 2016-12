Ciolos l-a EXECUTAT pe Dragnea: Masura care da PESTE CAP tot programul PSD

Dacian Ciolos

a profitat de putinele zile pe care le mai are in frunteasi a luat hotararea de a ingheta salariul minim pe economie. Anuntul a fost facut de noul presedinte executiv al. Decizia este dura pentru Liviu Dragnea, dupa ce liderul social-democratilor anuntase ca una dintre masurile nouluiPSD era marirea salariului minim pe economie."Dacian Ciolos a inghetat azi salariul minim pe economie, lucru care, nu s-ar fi intamplat daca am fi avut, in prezent, undesemnat.Realitatea este urmatoarea: PSD a crescut salariul minim, in timpul precedentei guvernari, cu 50%. Acum, pana in 2020, programul de guvernare prevede o crestere cu 40%, pana la 1.750 lei (cu plecare de la 1.450 lei, in #ianuarie 2017). Din pacate este doar una dintre masurile din programul de guvernare al PSD, care se amana. Cresterea economica TREBUIE sa se transfere in buzunarele oamenilor!", a scris Badalau pe pagina sa de Facebook.