Dacian Ciolos 1

”Mult mai important pentru ceea ce sunt convins ca se va intampla in Romania este de a trece de la o constiinta de receptori, asa cum am spus, oameni care asteapta, care au pretentii si e deja un lucru bun faptul ca in Romania oamenii au inceput sa aiba pretentii”, a spus Dacian Ciolos.Premierul a aratat ca obiectivul sau in urmatorii ani este de a inlocui spiritul critic de asteptare cu un spirit critic de actiune.”Spiritul acesta critic de asteptare in societate, pe care l-am vazut trezindu-se in ultimii ani, cred ca este obiectivul pe care trebuie sa ni-l dam impreuna - si acesta este obiectivul pe care eu mi-l dau pentru anii urmatori, indiferent ce o sa fac in Romania - este de a inlocui spiritul acesta critic de asteptare cu un spirit critic de actiune, in care sa punem samanta asta in constiinta individuala pentru o implicare intr-o actiune de grup”, a aratat Ciolos.El a tinut sa precizeze ca acesta a fost obiectivul sau si cand s-a gandit la campania ”Cumintenia Pamantului”.”Eu mi-am dorit campania aceasta «Cumintenia pamantului» dincolo de obiectivul financiar, mi-am dorit-o ca sa punem o samanta in constiinta colectiva, in constiinta publica fata de valorile colectivitatii din care facem parte”, a afirmat premierul, la un eveniment organizat de GMP Advertising.