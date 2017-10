Clujean de 23 de ani, retinut pentru tainuire. Vindea laptop-uri furate

Retinut pentru tainuire

In cursul zilei de joi, 19 octombrie 2017, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, in urma activitatilor intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de furt calificat, au dispus extinderea urmaririi penale fata de un tanar de 23 ani, din Cluj-Napoca, pentru savarsirea infractiunii de tainuire, fapta prevazuta si pedepsita de Codul Penal.

Acesta a primit si inlesnit valorificarea a cinci laptopuri si trei televizoare sustrase din diferite locuinte situate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Fata de tanar s-a dispus retinerea pe o perioada de 24 ore, acesta fiind depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Cluj.

