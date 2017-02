Clujean premiat de politisti, dupa ce a imobilizat o hoata care furase un portmoneu

Clujean premiat de catre politisti

Un tanar din Cluj a fost premiat de catre reprezentantii IPJ Cluj, dupa ce aceasta a dat dovada de spirit civic si a imobilizat pana la venirea politistilor o hoata care furase portmoneul unei femei. In cursul zilei de ieri, acesta a fost invitat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj si, in prezenta participantilor la sedinta de evaluare a activitatilor institutiei, a fost felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovada.

Potrivit politistilor clujeni, in data de 30 ianuarie, tanarul a acordat sprijin interventiei politiei in cazul unei fapte de furt. In timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, acesta a imobilizat si predat politistilor o persoana care ar fi sustras un portmoneu din geanta unei femei. Persoana in cauza, o femeie de 59 ani din Satu Mare, judetul Satu Mare a fost retinuta pentru 24 ore, fiind banuita de furt calificat, iar fata de aceasta s-a dispus continuarea cercetarilor sub control judiciar pentru 60 zile.

Pentru conduita adoptata si promovarea actelor de acest gen, tanarul a fost invitat la sediul unitatii de politie unde, in semn de apreciere, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Cluj si prefectul judetului Cluj i-au inmanat o diploma in prezenta participantilor la sedinta de evaluare a activitatilor institutiei.