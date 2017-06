Dragan Petricevic 2

Lipsa fondurilor dar mai ales lipsa de respect si sustine din partea conducerii Universitatii Cluj, a autoritatilor locale si nu numai, au facut ca Dragan Petricevic, unul dintre cei mai titrati antrenori de baschet, sa paraseasca banca echipei de baschet feminin U Cluj, la scurt timp dupa ce a obtinut cu aceasta o performanta de exceptie, si anume jucarea finalei Ligii Nationale.

In cadrul unei conferinte de presa desfasurata ieri, 12 iunie, Dragan Petricevic si Liviu Alexa, managerul proiectului, au explicat situatia in care se afla in aceste momente clubul, aratand si care sunt motivele care au dus la destramarea unui vis frumos care era echipa de baschet feminin a Universitatii.

"Sustinerea reala, de care ar fi trebuit sa aiba parte cea mai de succes sectie de sport a clubului U Cluj, a fost egala cu cea de care au avut parte alte sectii care au retrogradat. Atunci dupa ce masuram noi performanta?

Eu doua lucruri le-am punctat mereu, in iesirile mele in mass-media: Neplata premierilor si, mai ales, lipsa de respect de care am avut parte. Si cand ma refer la lipsa de respect, pot aminti ziua in care echipa de baschet feminin se astepta sa intre la antrenament, inaintea meciurilor de acasa, la scorul de 1-1 dupa deplasarea de la Sepsi Sfantu Gheorghe. Atunci, cand asteptam ca echipa masculina sa-si termine antrenamentul pentru a intra noi, la 15 metri distanta statea domnul Ovidiu Vasu si nici macar nu s-a dus catre sportive sa le felicite macar si sa le ureze bafta in continuare! Eu consider acel episod emblematic nu neaparat pentru adversitatea de care am avut parte ci mai ales de lipsa de respect la adresa noastra.”, a declarat Dragan Petricevic.

"E nu mai doresc sa trec prin acele chinuri, de a primi, o data la doua zile, mailuri de la jucatoare care au plecat in care ma intreaba cand vor primi aceste premieri. Nu este responsabilitatea mea sau a lui Liviu Alexa.", a mai afirmat bosniacul.

"Va dati seama ca aceste jucatoare se duc in strainatate si vorbesc despre noi. Ganditi-va cum vor vorbi ele despre Cluj?", a completat Liviu Alexa, managerul proiectului echipei de baschet feminin U Cluj.



Cu 11 trofee de campion castigate pe trei continente, Dragan Petricevic este, fara indoiala, cel mai mare antrenor de care a avut parte o echipa de baschet din Romania. Dupa plecarea sa si reducerea cu 60% a bugetului, echipa de baschet feminin a Universitatii Cluj va fi antrenata de catre Milan Medvedj, fostul fostul secund al lui Dragan.