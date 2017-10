Clujul revine in prima divizie a sahului romanesc, dupa rezultatul exceptional obtinut de CSM Cluj. FOTO

CSM Cluj in Divizia A 2

Clujul are din nou o echipa in prima divizie a sahului romanesc, dupa reusita celor de la CSM Cluj, care au inregistrat patru victorii si o remiza la ultima competitie la care au participat in Divizia B.

Echipa formata din Maestrul Fide Oltean Liviu, masa 1, Maestrul Fide Toma Andreica Alin, masa 2, Helmer Janos, masa 3, Talu Mircea si Ambru Dan au permis doar o remiza, tot in fata unor clujeni, si anume in fata celor de la CSS Viitorul, inregistrand patru victorii, reazultat care le-a asigurat prezenta in Prima Divizie.

De cealalta parte, CSS Viitorul, cu o echipa formata din Horvath Dan, Bobocea Laurentiu-Vlad, Chiorean Andrei si Zubac Mihai au intregistrat doar o infrangere, in fata reprezentativei Brasovului, o remiza cu CSM Cluj, si trei victorii.

"Meritam si noi, clujenii, o echipa in Divizia A, era lucrul care ne lipsea. Am retrogradat in trecut, dupa care nu am mai participat, astfel incat acum ne-am decis sa punem din nou Clujul in primul esantion al cluburilor de sah din Romania", ne-a declarat Maestrul Fide Toma Alin.

