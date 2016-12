COD GALBEN de ninsori si vant in ultimele doua zile din an

cod galben

Intre 29 decembrie, ora 12 si 30 decembrie, ora 23 vor avea loc intensificari sustinute ale vantului, coform ANM. In intervalul mentionat, in, estul Munteniei si sudul Moldovei, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55...65 km/h. Indeosebi pe litoral si in zona de munte a judetelor Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si Vrancea, temporar vor fi rafale de peste 70 km/h.De asemenea undeva fi in vigoare in intervalul 30 decembrie, ora 08 si 31 decembrie, ora 08. Astfel in judetele Constanta, Ialomita si Calarasi, in cursul zilei de vineri, 30 decembrie si in noaptea de vineri spre sambata (30/31 decembrie) temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusa. Pe litoral, vor fi posibile precipitatii mixte cu formare de polei, scrie in comunicatul trimis de ANM.