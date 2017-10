Compotul de sfecla rosie vindeca aproape toate bolile

sfecla

Compotul de sfecla rosie este o reteta traditionala ruseasca extrem de eficienta si utila in tratamentul multor boli, intrucat contine multe componente ce activeaza si revitalizeaza ficatul, rinichii si intestinele. Aceasta reteta se obtine prin simpla fermentare.Rezultatele unor cercetari medicale arata faptul ca un consum regulat de compot de sfecla rosie previne dezvoltarea tumorilor maligne, datorita actiunii imbunatatite a ficatului ce face posibila curata organismului de toxine si de alte "deseuri", indepartand constipatia si alte probleme cu intestinele.Medicina traditionala rusa considera compotul de sfecla rosie drept cel mai bun medicament non-medical pentru hipertensiune arteriala, deoarece normalizeaza tensiunea arteriala pentru o perioada mai lunga de timp, si este extrem de util in tratamentul aterosclerozei.Metoda de preparare este foarte simpla. Aveti nevoie de:1 Borcan de sticla de 3 litri700 de grame de sfecla rosie decojita2 linguri de faina de secara sau neagra200 grame de zahar (zaharul se poate inlocui cu miere, aceeasi cantitate)100 grame de stafideSfecla spalata si curatata de coaja se taie cubulete nu foarte mari (cum se vede in imagine), si se asaza in borcan. Adaugati apoi stafidele, cele 2 linguri de faina si zaharul sau mierea.Umpleti borcanul cu apa fiarta si racita, amestecand foarte bine continutul. Acoperiti borcanul cu un tifon, astfel incat sa poata sa respire. Se lasa la temperatura camerei timp de 6-7 zile. In timul acestor zile este necesar sa amestecati continutul de 2-3 ori pe zi, iar daca este necesar, indepartati spuma.Dupa scurgerea celor sapte zile se agita amestecul bine apoi se strecoara prin tifon si astfel veti obtine compotul de sfecla rosie. Consuma 3-4 linguri de trei ori pe zi, inainte de mese.In 20 de zile va veti alege cu un ficat curatat si pregatit sa lupte cu toxinele. Luati o pauza de trei luni si repetati tratamentul pentru a va mentine sanatosi si liberi de orice depozite toxice. Compotul se pastreaza pe toata perioada la frigider.Aceasta metoda este aplicata si in prezent de catre medicii din unele spitale din Rusia, intrucat are rezultate excelente, nu numai pentru curatarea ficatului, dar, de asemenea si asupra intregului organism, fiind execlent in tratamentul hipertensiunii arteriale si aterosclerozei.Dupa un consum de numai cateva zile, tensiunea arteriala se stabilizeaza. Daca veti recomanda acest compot si prietenilor vostri, trebuie sa-i avertizati ca, atunci cand va incepe curatarea , se pot deplasa si pietrele mici de la rinichi, intrucat acest compot are influente si asupra rinichiilor.Acest compot nu este recomandat celor cu insuficienta renala, celor cu probleme ale tractului gastro-intestinal, celor care sufera de guta si celor care au o tensiune arteriala scazuta.