Compozitor celebru in doliu! Cristian Faur se pregateste sa-si inmormanteze fratele

Cristian Faur prim plan alaturi de Cezar Ouatu

e in lacrimi chiar inainte de Craciun. Artistul se pregateste sa-si ingroape fratele care s-a stins dupa ce a facut infarct, ieri.Compozitorul e socat de ceea ce i s-a intamplat chiar inainte de sarbatori.“Fratele meu, Gabriel, s-a stins ieri, la 49 de ani. A facut infarct. juca fotbal si simtea ca-l doare in piept, le-a spus celorlalti ca nu mai poate juca, sta pe tusa sa se odihneasca si… la scurt timp s-a invinetit tot. a facut infarct. sunt in drum spre Arad, probabil il ingropam maine pentru ca am inteles ca acolo nu se fac inmormantari in ziua de Craciun. E greu, sunt momente grele… Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Nu am cuvinte, nu mai pot vorbi”, a declarat Cristian Faur pentru WOWbiz.ro.Fanii i-au transmis condolente pe pagina de socializare, iar prietenii artisti ii sunt aproape.