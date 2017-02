Concursul national de dramaturgie si publicistica teatrala ,,Proscenium”, organizat la UBB

Teatrul National Cluj

Facultatea de Teatru si Televiziune din cadrul Universitatii Babes-Bolyai organizeaza in perioada 1 martie - 1 mai 2017 a doua editie a Concursului National de Dramaturgie si Publicistica Teatrala „ProScenium" adresat tinerilor cu varste intre 16 si 20 de ani.

Concursul, cu cele doua sectiuni ale sale, isi propune sa descopere si sa promoveze tinerii pasionati de teatru, cu talent dramaturgic si simt critic si, in acelasi timp, sa incurajeze participarea activa a tinerei generatii la viata teatrala romaneasca.

SECTIUNEA DE DRAMATURGIE

Autorii sunt invitati sa trimita o piesa de teatru originala, nejucata si nepublicata, de maximum 30 pagini, pe o tema liber aleasa.

Premii:

Premiul I: Voucher de carti in valoare de 500 de lei + un loc gratuit la Scoala de Vara de Dramaturgie si Publicistica Teatrala. Piesa castigatoare va fi montata sub forma de spectacol lectura. In cazul in care castigatorul are examenul de bacalaureat, el poate fi considerat admis la linia de studiu Teatrologie a Facultatii de Teatru si Televiziune a Universitatii Babes-Bolyai Cluj.

Premiul II: Voucher de carti in valoare de 300 de lei + un loc gratuit la Scoala de Vara de Dramaturgie si Publicistica Teatrala.

SECTIUNEA DE PUBLICISTICA

Autorii sunt invitati sa trimita o cronica sau un eseu analitic despre un spectacol vizionat (2000-3000 cuvinte).

Premii:

Premiul I: Voucher de carti in valoare de 500 de lei + un loc gratuit la Scoala de Vara de Dramaturgie si Publicistica Teatrala. In cazul in care castigatorul are examenul de bacalaureat, el poate fi considerat admis la linia de studiu Facultatii de Teatru si Televiziune a Universitatii Babes-Bolyai Cluj.

Premiul II: Voucher de carti in valoare de 300 de lei + un loc gratuit la Scoala de Vara de Dramaturgie si Publicistica Teatrala.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Participantii trebuie sa fie elevi sau absolventi de liceu, cu varsta cuprinsa intre 16 si 20 de ani. Textele vor fi expediate in format PDF pe adresa concurs•teatrologie.ro impreuna cu formularul de inscriere (poate fi descarcat de pe www.teatrologie.ro/concurs) pana la data de 1 mai 2017. Rezultatele concursului vor fi comunicate pana in 10 mai 2017.

Participarea la concurs nu presupune nicio taxa. Cele mai bune texte vor fi antologate intr-un volum publicat pe siteul www.teatrologie.ro.