Inspectoratul Scolar Judetean Cluj

Atitudine de tipul mortului in papusoi sau cucuruz, atat din partea conducerii Colegiului Tehnic de Comunicatii Augustin Maior, cat si din partea Inspectoratului Scolar Judetean Cluj.Astfel, pana la scrierea acestui material nici una din parti nu a putut fi contactata, pentru a prezenta un punct de vedere in legatura cu cele intamplate la o petrecere de tip „Balul Bobocilor" unde fete minore cu o varsta cuprinsa intre 14 si 15 ani au fost puse sa mimeze sexul oral, culegand cu gurita proprie, banenele ce ieseau mandre dintre picioarele unor adolescenti mai speriati inca decat primele.Asadar, in timp ce directorul colegiului tehnic, Angela Rosca se ascunde dupa secretara, pusa sa ne informeze ca vom primi in scurt timp un comunicat pe aceasta tema, inspectorul general Valentin Cuibus nu a putut fi contactat, acesta neraspunzand la numarul de mobil la care raspunde in mod obisnuit.Nici din partea parintilor nu am primit inca nici o precizare, in ciuda faptului ca retelele de socializare s-au inflatmat deja pana la aceasta ora pe acest subiect.