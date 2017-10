Continua curatenia de toamna la Turda. Pesoanele care nu respecta legea, amendate. VIDEO

Campanie de curatenie la Turda

Primaria Turda, prin vocea primarului Cristian Matei, anunta faptul ca astazi, 20 octombrie, s-a intervenit pe strada Narciselor la blocurile F8 şi F9.

„S-a curatat vegetatia şi a fost salubrizat intreg perimetrul. Adresez inca o data rugamintea de a pastra oraşul curat! Am dat un exemplu cetatenilor şi am actionat in aproape toate zonele din oraş, acolo unde s-a impus! Trebuie sa fim responsabili şi sa conştientizam ca trebuie sa avem grija de locul in care traim. In perioada urmatoare, Politia Locala va intensifica controalele şi va amenda persoanele care nu respecta legea. De asemenea, va rugam sa va alaturati demersului nostru şi sa ne sesizati orice act de acest fel, sunand la unul dintre urmatoarele numere de telefon: 0731 300 903/0264 317 303.", arata Primaria Turda.

