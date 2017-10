Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Dar nimeni nu stia ca aceasta sarcina nu va fi deloc una obisnuita. Dupa ce prima bucurie a trecut, fata a aflat ca va avea o sarcina dificila. Inca de la inceput avusese varsaturi si dureri teribile de cap, iar cand devenisera acute si incepusera sa o ingrijoreze, a decis sa mearga la medic.La prima ecografie cei doi se asteptau sa li se spuna ca totul era in regula, dar nimic nu ii putea pregati pentru veste ca vor avea tripleti. In timp ce mama a fost socata la aflarea vestii, medicii au fost uimiti sa ii vada pe cei trei cand s-au nascut.,,A fost cel mai mare soc al vietii mele. Nu am avut niciodata tripleti in familie, asa ca vestea a venit ca un soc”, a dezvaluit tanara imediat ce a aflat marea veste.Cei trei copii s-au nascut in cea de-a 31-a saptamana de sarcina, in urma unei operatii de cezariana, au venit pe lume Roman, Rocco si Rohan, care au fost tinuti in incubator inca 6 saptamani pentru a lua in greutate si pentru a pleca acasa perfect sanatosi.Odata ajunsi acasa, toata lumea observa cat de bine seamana cei trei! Suprizele nu se terminau aici! Parintii au dorit sa le faca un test, astfel au descoperit ca baietii lor erau foarte speciali. Desi probabilitatile ca acest lucru sa se intample erau foarte mici, cei trei bebelusi se nascusera din acelasi ovul, si sunt tripleti identici, lucru care se intampla foarte rar.Un alt detaliu frumos este acela observat de parinti: inca din pantece unul dintre bebelusi, cel din mijloc, parrea ca vrea sa isi protejeze si sa aiba grija de fratiorii lui, iar acest comportament s-a pastrat chiar si dupa ce s-au nascut.