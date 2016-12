Cristi Balaj povesteste lucruri mai putin stiute din culisele arbitrajului: "Au fugit dupa mine cu sabia"

Cristian Balaj

Intr-un interviu acordat pentru televiziunea DigiSport, Balaj a povestit cum a fost alergat de oameni cu sabia, dupa o partida arbitrata in Liga 3: "Au fugit dupa mine cu sabia. Am fost lovit. Am dat examen la divizia C si la B am intrat primul, detasat. Intre mine si locul 2 erau 17 sutimi si de la 2 in jos erau din sutime in sutime. In divizia B am arbitrat etapa de etapa. Dan Petrescu a avut incredere in mine, iar in Liga 1 meciul de debut a fost Steaua - FC Brasov, l-am avut asistent pe Grigorescu, care ulterior a fost presedinte.Am fost norocos, am avut prestatii apreciate. La debut am avut emotii infinit mai mari decat la ultimul meci. A fost o bucurie imensa la final de joc, acum a fost o mare tristete pentru ca ma despart de un fenomen pe care l-am indragit cu adevarat", puncta unul dintre cei mai buni arbitri romani din ultimii 20 de ani, pentru DigiSport.Cristi Balaj s-a retras din arbitraj la limita de varsta, 45 de ani, pe care i-a implinit in luna august.El a arbitrat si meciuri din UEFA Champions League, incepand cu 2010."Oamenii au impresia ca un arbitru merge doua ore pentru un joc, ia baremul si pleaca acasa. Sunt antrenamente zi de zi si nu sunt usoare. Testele care se dau de 3-4 ori pe an sunt foarte grele. Multi jucatori nu pot sa le parcurga", incheia interviul Cristi Balaj.Romanul are in palmares 11 partide intertari, doua in grupele UCL si 24 in UEL.